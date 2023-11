сегодня



Новый альбом SKY EMPIRE доступен для прослушивания



"The Shifting Tectonic Plates Of Power - Part 1", новый альбом группы SKY EMPIRE, доступен для прослушивания ниже:



"Prolegomenon: The Encomium Of Creation"

"On The Shores Of Hallowed Haven"

"The Emissary"

"Into My Father's Eyes"

"Wayfarer"

"The Last Days Of Planet Fantasy"

"House Of Cards"

The Shifting Tectonic Plates of Power – Part One by Sky Empire





