сегодня



Новая песня CHAMELION



The Shadowleader, новая песня CHAMELION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Legends & Lores”, релиз которого намечен на восьмое декабря:



I. THE CONQUEST – 2:11

II. HERO’S TALE – 5:14

III. THE SHADOWLEADER – 5:23

IV. FAITH AND STEEL – 6:15

V. THE QUEST – 6:01

VI. THE DEMONIC CREATURES OF THE NIGHT – 5:10

VII. THE HAMMER OF THE GODS´ MIGHT – 6:19

VIII. THE KEEPER OF THE HEART – 3:52

IX. THE VALLEY OF THE KINGS – 3:50

X. GLORIOUS DAWN – 10:02

Album Length: 54:23 https://www.chamelion.fi/







просмотров: 115