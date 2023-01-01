The Shadowleader, новая песня CHAMELION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Legends & Lores”, релиз которого намечен на восьмое декабря:
I. THE CONQUEST – 2:11
II. HERO’S TALE – 5:14
III. THE SHADOWLEADER – 5:23
IV. FAITH AND STEEL – 6:15
V. THE QUEST – 6:01
VI. THE DEMONIC CREATURES OF THE NIGHT – 5:10
VII. THE HAMMER OF THE GODS´ MIGHT – 6:19
VIII. THE KEEPER OF THE HEART – 3:52
IX. THE VALLEY OF THE KINGS – 3:50
X. GLORIOUS DAWN – 10:02
Album Length: 54:23
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