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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 31
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
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Chamelion

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|||| сегодня

Новое видео CHAMELION



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HERO’S TALE, новое видео группы CHAMELION, доступно для просмотра. Этот трек взят из дебютного альбома “Legends & Lores”, релиз которого намечен на восьмое декабря:

I. THE CONQUEST – 2:11
II. HERO’S TALE – 5:14
III. THE SHADOWLEADER – 5:23
IV. FAITH AND STEEL – 6:15
V. THE QUEST – 6:01
VI. THE DEMONIC CREATURES OF THE NIGHT – 5:10
VII. THE HAMMER OF THE GODS´ MIGHT – 6:19
VIII. THE KEEPER OF THE HEART – 3:52
IX. THE VALLEY OF THE KINGS – 3:50
X. GLORIOUS DAWN – 10:02
Album Length: 54:23




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