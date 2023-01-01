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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 67
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 17
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Reeper

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30 сен 2023 : 		 Новое видео REEPER
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|||| сегодня

Новое видео REEPER



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"Blur Horizon", новое видео REEPER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Butterfly Effect", релиз которого намечен на 27 октября на Art Gates Records.




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