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*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 20
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Reeper

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|||| сегодня

REEPER переиздают альбом



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REEPER сообщили о том, что восьмого января на всех цифровых платформах появится делюкс-версия альбома The Butterfly Effect

Мы хотели, чтобы это Deluxe Edition было не просто переизданием. Это полноценный подарок для наших поклонников, включающий новые треки, улучшенное звучание и детали, рассказывающие историю, стоящую за каждым риффом и каждым текстом. Мы не можем дождаться, когда вы его услышите!»

SpainвЂ™s REEPER To Release The Butterfly Effect Deluxe Edition In January




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