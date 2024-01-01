REEPER переиздают альбом

REEPER сообщили о том, что восьмого января на всех цифровых платформах появится делюкс-версия альбома The Butterfly Effect
Мы хотели, чтобы это Deluxe Edition было не просто переизданием. Это полноценный подарок для наших поклонников, включающий новые треки, улучшенное звучание и детали, рассказывающие историю, стоящую за каждым риффом и каждым текстом. Мы не можем дождаться, когда вы его услышите!»
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