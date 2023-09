сегодня



Новая песня AEOLIAN



"Hominis Obscura", новая песня группы AEOLIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Echoes Of The Future, выход которого запланирован на 24 ноября на Black Lion Records. За сведение и мастеринг отвечал Dan Swanö в студии Unisound:



"Hominis Obscura"

"Dreams or Reality"

"The Miracle"

"Her Grief"

"Like a Blackened Sun"

"Into the Flames"

"Lords of Greed"

"Echoes of the Future"

"Chronicles of the Fall"







