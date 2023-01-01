5 дек 2023



Новое видео AEOLIAN



"Echoes of the Future", новое видео группы AEOLIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Echoes Of The Future, выход которого состоялся 24 ноября на Black Lion Records. За сведение и мастеринг отвечал Dan Swanö в студии Unisound:



"Hominis Obscura"

"Dreams or Reality"

"The Miracle"

"Her Grief"

"Like a Blackened Sun"

"Into the Flames"

"Lords of Greed"

"Echoes of the Future"

"Chronicles of the Fall"

"Hominis Obscura"





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