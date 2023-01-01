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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 68
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 34
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Harm's Way

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|||| сегодня

Новый альбом HARM'S WAY доступен для прослушивания



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"Common Suffering", новый альбом HARM'S WAY, доступен для прослушивания ниже.




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