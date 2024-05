19 май 2024



Новое видео HARM'S WAY



“Terrorizer” новое видео HARM'S WAY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Common Suffering", релиз которого состоялся 29 сентября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



Digipak CD, Grey / Black Marbled Vinyl (US Exclusive), Clear Smoke Vinyl (US Exclusive), Fog Marbled Vinyl (US Exclusive), White / Black Marbled Vinyl (EU Exclusive - Ltd. 500 copies), Silver Vinyl (EU Exclusive - Ltd. 500 copies), Crystal Clear w/ Black Dust Vinyl (EU Exclusive - Ltd. 300 copies), "Black Hole" w/ Red & White Splatter Vinyl (EU Exclusive - Ltd. 300 copies).



Трек-лист:



“Silent Wolf”

“Denial”

“Hollow Cry”

“Devour”

“Undertow”

“Heaven’s Call”

“Cyanide”

“Terrorizer”

“Sadist Guilt”

“Wanderer”







