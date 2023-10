сегодня



Видео с текстом от LAST IN TIME



LAST IN TIME опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Way To Rock", которая вошла в дебютную пластинку Too Late, выход которой запланирован на 12 января на Rockshots Records:



"The Way To Rock"

"How Long?"

"Road To Redemption"

"Believer In Love"

"Moonlight Dreamers"

"The Animal"

"Too Late"

"Mr.Fantastic"

"Winter In May"







