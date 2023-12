сегодня



Новое видео LAST IN TIME



"Moonlight Dreamers", новое видео LAST IN TIME, доступно ниже. Этот трек взят из дебютной пластинки Too Late, выход которой запланирован на 12 января на Rockshots Records:



"The Way To Rock"

"How Long?"

"Road To Redemption"

"Believer In Love"

"Moonlight Dreamers"

"The Animal"

"Too Late"

"Mr.Fantastic"

"Winter In May"







