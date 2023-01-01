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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 36
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Black Absinthe

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|||| сегодня

Новая песня BLACK ABSINTHE



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"On Earth Or In Hell", новая песня канадской хэви-металл группы BLACK ABSINTHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "On Earth Or In Hell"

BLACK ABSINTHE Streams New Track "On Earth Or In Hell"




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