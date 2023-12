сегодня



Новое видео BLACK ABSINTHE



"Call Of The Void", новое видео группы BLACK ABSINTHE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "On Earth Or In Hell", релиз которого намечен на 27 марта:



"Dead Queen"

"Nobody Knows"

"Jean Lanfray"

"Call Of The Void"

"On Earth Or In Hell"

"The Hard Way"

"Essentially Fucked"

"Twisted Past"







+0 -0



просмотров: 32