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Музыкант SCOUR / AGORAPHOBIC NOSEBLEED в NEST



Группа NEST, в состав которой входит басист SCOUR / AGORAPHOBIC NOSEBLEED John Jarvis, заключила контракт с лейблом Housecore Records, на котором состоится релиз нового альбома "Endeavors".







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