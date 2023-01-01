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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 60
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Nest

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Страна
United StatesСША
Стиль
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|||| сегодня

Музыкант SCOUR / AGORAPHOBIC NOSEBLEED в NEST



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Группа NEST, в состав которой входит басист SCOUR / AGORAPHOBIC NOSEBLEED John Jarvis, заключила контракт с лейблом Housecore Records, на котором состоится релиз нового альбома "Endeavors".

NEST - Metal Trio Featuring SCOUR / AGORAPHOBIC NOSEBLEED Member Joins Housecore Records; Band To Kick Off Eastern US Mini-Tour Later This Week




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