Новая песня NEST



"What's The Issue", новая песня группы NEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Endeavors, выход которого запланирован на 12 апреля на Housecore Records:



"Run Ahead"

"Commiseration"

"Installed"

"Burn Clean"

"Ripe"

"Fickle"

"Round Up"

"Concept"

"What's The Issue"

"Plasticine"







