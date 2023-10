4 окт 2023



Концертное видео LAIBACH



FEDAYEEN (The Axe Is Sharpened) i, новое концертное видео LAIBACH, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили шестого сентября в Križanke Outdoor Theatre in the Monastery of the Holy Cross, Ljubljana.







