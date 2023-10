сегодня



Концертное видео LAIBACH



WAR (Every Death Brings a New Victory), новое концертное видео LAIBACH, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили шестого сентября в Križanke Outdoor Theatre in the Monastery of the Holy Cross, Ljubljana. https://www.laibach.org/







