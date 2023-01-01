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VINTERSORG и DIMBILD на Hammerheart Records



Группы VINTERSORG и DIMBILD заключили соглашение с Hammerheart Records и выпустят новые релизы в первой половине 2024 года.



VINTERSORG:



«Мы очень вдохновлены новой фазой в истории Vintersorg, в рамках которой мы начали новое сотрудничество с Hammerhearr Records. Мы с нетерпением ждём этого и готовим четвёртый альбом цикла Element — "Water-album", как наше первое произведение в обширной музыкальной галерее Hammerheart Record, впереди эпические времена».



DIMBILD:



«Проект Dimbild сформировался в 2022 году, когда Vintersorg пришёл к выводу, что нужно сделать что-то серьёзное из фрагментов и идей, которые он собирал в течение многих лет. Идеи были полуакустическими, уходящими корнями в традиции скандинавской народной музыки, но в то же время порой с примесью напыщенности. В 2022 году были собраны и созданы песни. Фирменный вокал Vintersorg накладывает свой отпечаток на всё творчество этого коллектива.



Это было приятное путешествие по воплощению песен Dimbild в жизнь. Я чувствую, что нашёл наилучший подходящий дом для этого на Hammerheart Records. Эти песни — то, что я ощущаю как новый свежий ветер в области фолка, а также в моей собственной манере сочинения музыки».







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