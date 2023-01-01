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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Vintersorg

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VINTERSORG и DIMBILD на Hammerheart Records



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Группы VINTERSORG и DIMBILD заключили соглашение с Hammerheart Records и выпустят новые релизы в первой половине 2024 года.

VINTERSORG:

«Мы очень вдохновлены новой фазой в истории Vintersorg, в рамках которой мы начали новое сотрудничество с Hammerhearr Records. Мы с нетерпением ждём этого и готовим четвёртый альбом цикла Element — "Water-album", как наше первое произведение в обширной музыкальной галерее Hammerheart Record, впереди эпические времена».

DIMBILD:

«Проект Dimbild сформировался в 2022 году, когда Vintersorg пришёл к выводу, что нужно сделать что-то серьёзное из фрагментов и идей, которые он собирал в течение многих лет. Идеи были полуакустическими, уходящими корнями в традиции скандинавской народной музыки, но в то же время порой с примесью напыщенности. В 2022 году были собраны и созданы песни. Фирменный вокал Vintersorg накладывает свой отпечаток на всё творчество этого коллектива.

Это было приятное путешествие по воплощению песен Dimbild в жизнь. Я чувствую, что нашёл наилучший подходящий дом для этого на Hammerheart Records. Эти песни — то, что я ощущаю как новый свежий ветер в области фолка, а также в моей собственной манере сочинения музыки».

VINTERSORG And DIMBILD Sign To Hammerheart Records




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