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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 278
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Vintersorg

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Виниловое издание VINTERSORG



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Hammerheart Records сообщили о выпуске виниловой версии альбома VINTERSORG Cosmic Genesis:

«В кругах прогрессивной музыки к жанру блэк-металл иногда относятся как к чуме. Даже многие металхэды сами не могут заставить себя полюбить его, хотя ярые поклонники жанра клянутся, что это один из самых атмосферных и эмоциональных стилей музыки, существующих на сегодняшний день.

«Cosmic Genesis» группы Vintersorg — это, похоже, идеальный альбом для тех, кто не слишком увлекается блэк/паган металлом (или другими экстремальными формами), но хочет ознакомиться с ним. Сильные мелодии и продуманный инструментарий, смешанный с более примитивными, тяжелыми риффами, делают его очень хорошо сбалансированным металлическим альбомом, который должен понравиться широкому кругу слушателей.»




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