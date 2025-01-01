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Виниловое издание VINTERSORG



Hammerheart Records сообщили о выпуске виниловой версии альбома VINTERSORG Cosmic Genesis:



«В кругах прогрессивной музыки к жанру блэк-металл иногда относятся как к чуме. Даже многие металхэды сами не могут заставить себя полюбить его, хотя ярые поклонники жанра клянутся, что это один из самых атмосферных и эмоциональных стилей музыки, существующих на сегодняшний день.



«Cosmic Genesis» группы Vintersorg — это, похоже, идеальный альбом для тех, кто не слишком увлекается блэк/паган металлом (или другими экстремальными формами), но хочет ознакомиться с ним. Сильные мелодии и продуманный инструментарий, смешанный с более примитивными, тяжелыми риффами, делают его очень хорошо сбалансированным металлическим альбомом, который должен понравиться широкому кругу слушателей.» http://www.vintersorganic.com







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