11 окт 2023 : Новая песня DELIQUESCE



сегодня



Новая песня DELIQUESCE



"Sectarian Divide", новая песня группы DELIQUESCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Cursed With Malevolence, выход которого запланирован на 17 ноября на DAZE:



"Voiceless Slaughter"

"Hostile Contagion" ft. Nathan Cooper

"Sectarian Divide" ft. Jim Beach of Pyrexia

"Invasive Biopsy"

"Atrocities Of Life"

"Vile Spectres"

"Time Decays" ft. Cecilia Keane of Algor Mortis







просмотров: 36