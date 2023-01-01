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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 81
*Цветные винилы от METALLICA 30
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 27
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 16
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Deliquesce

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|||| сегодня

Новая песня DELIQUESCE



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"Sectarian Divide", новая песня группы DELIQUESCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Cursed With Malevolence, выход которого запланирован на 17 ноября на DAZE:

"Voiceless Slaughter"
"Hostile Contagion" ft. Nathan Cooper
"Sectarian Divide" ft. Jim Beach of Pyrexia
"Invasive Biopsy"
"Atrocities Of Life"
"Vile Spectres"
"Time Decays" ft. Cecilia Keane of Algor Mortis

DELIQUESCE Release "Sectarian Divide" Single Feat. PYREXIA's JIM BEACH; Cursed With Malevolence Album Due In November




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