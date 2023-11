2 ноя 2023



Новая песня DELIQUESCE



“Voiceless Slaughter” , новая песня группы DELIQUESCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Cursed With Malevolence, выход которого запланирован на 17 ноября на DAZE:



"Voiceless Slaughter"

"Hostile Contagion" ft. Nathan Cooper

"Sectarian Divide" ft. Jim Beach of Pyrexia

"Invasive Biopsy"

"Atrocities Of Life"

"Vile Spectres"

"Time Decays" ft. Cecilia Keane of Algor Mortis







+0 -0



( 1 ) просмотров: 128