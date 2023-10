12 окт 2023



Новая песня NORTHERN GENOCIDE



"Necropolis" feat. Tommy Tuovinen (MyGrain, ex-Damnation Plan, ex-Oceanhoarse), новая песня группы NORTHERN GENOCIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Point of No Return, выход которого запланирован на 2024 год на Inverse Records.







+0 -0



просмотров: 158