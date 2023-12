сегодня



Новое видео NORTHERN GENOCIDE



‘To Serve The Pestilence’ новое видео группы NORTHERN GENOCIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома 'Point of No Return', выход которого намечен на первое марта на Inverse Records:



To Serve The Pestilence

Kaamos

Harbingers of Genocide

Icaros

Luonnonsurma

My Fortress

Our Final Hour

Para Bellum

The Engram

Necropolis feat. Tommy Tuovinen







