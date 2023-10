сегодня



Видео с текстом от TAZ



TAZ опубликовали официальное видео с текстом на песню "No Relation", которая вошла в релиз Eonian Records Shipwrecked, Vol. 2:



"Shipwrecked" (Kleven, Gladstone)

"No Relation" (Kleven, Gladstone)

"Desert Dog Night" (Kleven, Gladstone)

"Father McGee" (Kleven, Gladstone)

"Arizona River" (Kleven, Gladstone)

"Day In, Day Out (Keep the Faith)" (Kleven, Gladstone)

"Lady Conniver" (Kleven, Gladstone)

"Where The Angels Play" (Kleven, Gladstone)

"Sink Or Swim" (Kleven, Gladstone)

"Day Of The Dog" (Kleven, Gladstone)

"Luvin' Girl" (Kleven, Gladstone)

"Dogtown" (Kleven, Gladstone)

"Easy Come Easy Go" - Live (Kleven, Gladstone)

"Let It Rain" - Live (Kleven, Gladstone)

"Round, Round, Round" - Live (Kleven, Gladstone)

"Shoot Your Steam" - Live (Kleven, Gladstone)

"Cover Me In Roses" - Live (Kleven, Gladstone)

"L.A. Danger Zone" - Live (Kleven, Gladstone)







