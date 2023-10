сегодня



Видео с текстом от FOETAL JUICE



FOETAL JUICE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Legion Of The Grotesque”, которая взята из нового альбома Grotesque, релиз которого намечен на 17 ноября на Gore House Productions:



"Human Beach Master"

"Mountain Of Gore"

"Legion Of The Grotesque"

"Ghoul Amongst The Mouldering Dead"

"Two Bongs Don’t Make A Right"

"Cunt Of The Litter"

"Cemetery Leachate"

"The Walking Groin"

"Torn Apart"

"F. K. E. O."

"Gruesome"







