10 янв 2024



Демонстрационное видео от FOETAL JUICE



FOETAL JUICE опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Mountain Of Gore".



«На этом альбоме мы хотели кое-что изменить и добавить более медленные и грувовые части, по сравнению с тем, что мы делали раньше. Вступление к этому треку — тот самый результат. Мы также считаем, что эта композиция является одной из самых быстрых на альбоме. В целом получилась отличная задорная и энергичная песня, которая заряжает энергией зрителей на концертах».







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