Новое видео NITRATE



Feel The Heat, новое видео группы NITRATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Feel The Heat, выпущенного 13 октября. За сведение отвечал Martin Bros Productions (Vega), в записи принимали участие Issa,Paul Laine (Danger Danger/The Defiants), Leon Robert Winteringham (LRW Project), Alan Clark (Change of Heart), а авторами песен были Bob Mitchell (co-writer of the Billboard #1 song Cheap Trick’s “The Flame”) и Rob Wylde (Midnite City/Tigertailz).



Трек-лист:



"Feel The Heat"

"All The Right Moves"

"Wild In The City"

"Needs A Little Love"

"One Kiss (To Save My Heart)" (featuring Issa)

"Live Fast, Die Young"

"Haven't Got Time For Heartache"

"Satellite"

"Strike Like A Hurricane"

"Big Time"

"Stay"







