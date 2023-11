сегодня



Новое видео NITRATE



"Needs A Little Love", официальное видео с текстом от группы NITRATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Feel The Heat, выпущенного 13 октября. За сведение отвечал Martin Bros Productions (Vega), в записи принимали участие Issa,Paul Laine (Danger Danger/The Defiants), Leon Robert Winteringham (LRW Project), Alan Clark (Change of Heart), а авторами песен были Bob Mitchell (co-writer of the Billboard #1 song Cheap Trick’s “The Flame”) и Rob Wylde (Midnite City/Tigertailz).



Трек-лист:



"Feel The Heat"

"All The Right Moves"

"Wild In The City"

"Needs A Little Love"

"One Kiss (To Save My Heart)" (featuring Issa)

"Live Fast, Die Young"

"Haven't Got Time For Heartache"

"Satellite"

"Strike Like A Hurricane"

"Big Time"

"Stay"







