16 окт 2023



Новое видео SONS OF ETERNITY



In Silence, новое видео SONS OF ETERNITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "End Of Silence", выход которого намечен на 08/12/2023 на Massacre Records. https://sonsofeternity.de/







