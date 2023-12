сегодня



Видео с текстом от SONS OF ETERNITY



Ruins, официальное видео с текстом от SONS OF ETERNITY, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "End Of Silence", выход которого состоялся 08/12/2023 на Massacre Records. https://sonsofeternity.de/







+0 -0



просмотров: 91