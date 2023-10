сегодня



Новое видео IGNESCENT



"Monster You Made", новое видео группы IGNESCENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fight In Me", выходящего на Frontiers Music Srl:



“Monster You Made”

“Unholy”

“Fight In Me”

“You’re Not Alone”

“Under Attack”

“Triple Threat”

“Shadows”

“Carries Me”

“The Hurt”

“Woman On Fire”

“Not Today”







просмотров: 93