сегодня



Видео с текстом от IGNESCENT



IGNESCENT опубликовали официальное видео с текстом на песню “Goodbye”, которая будет включена в делюкс-версию дебютной пластинки Fight In Me, выход которой намечен на 26 июля на Frontiers Music Srl:



"Monster You Made"

"Unholy"

"Fight In Me"

"You're Not Alone"

"Under Attack"

"Triple Threat"

"Shadows"

"Carries Me"

"The Hurt"

"Woman On Fire"

"Not Today" (Featuring Kevin Young Of Disciple)

"Goodbye"

"Radio Gaga"







+0 -0



просмотров: 107