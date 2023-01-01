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Музыканты ALL ELSE FAILS, Ex-STRIKER в DEGENERATOR



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“Eternalism”, новое видео группы DEGENERATOR, в состав которой входят Barrett Klesko (All Else Fails) и Jonathan Webster (Pass of Era, ex-Striker), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Abyssal Throne, выходящего 24 ноября:

“Eternalism”
“Finality”
“The Day That Never Comes”
“Darkness Prevails”
“Neurotonic”
“The Children Of The Night”
“Hiraeth”
“The Spiral”
“Heart Like A Hole”
“For Every Truth”
“A Way Out”

EdmontonвЂ™s DEGENERATOR Feat. ALL ELSE FAILS, Ex-STRIKER Members Release вЂњEternalismвЂќ Video




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