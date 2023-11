сегодня



Новое видео DEGENERATOR



“Neurotonic”, новое видео группы DEGENERATOR, в состав которой входят Barrett Klesko (All Else Fails) и Jonathan Webster (Pass of Era, ex-Striker), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Abyssal Throne, выходящего 24 ноября:



“Eternalism”

“Finality”

“The Day That Never Comes”

“Darkness Prevails”

“Neurotonic”

“The Children Of The Night”

“Hiraeth”

“The Spiral”

“Heart Like A Hole”

“For Every Truth”

“A Way Out”







+0 -0



просмотров: 203