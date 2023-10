20 окт 2023



Новое видео PLAGUEMACE



“Rhythmic Demise”, новое видео PLAGUEMACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Reptilian Warlords, релиз которого намечен на 17 ноября на Napalm Records:



"Cannibalicious"

"Impenetrable Leather"

"Cavedweller’s Solliloquy"

"Rhythmic Demise"

"Warcries From The Crypts"

"Among The Filth"

"Reptilian Warlords"

"Misantropical Breed"

"Ambrosia"

"Carnivore"







