17 ноя 2023



Новое видео PLAGUEMACE



“Carnivore”, новое видео PLAGUEMACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Reptilian Warlords, релиз которого намечен на 17 ноября на Napalm Records:



"Cannibalicious"

"Impenetrable Leather"

"Cavedweller’s Solliloquy"

"Rhythmic Demise"

"Warcries From The Crypts"

"Among The Filth"

"Reptilian Warlords"

"Misantropical Breed"

"Ambrosia"

"Carnivore"







