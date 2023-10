сегодня



DAVE RUDE выпустит альбом осенью



DAVE RUDE сообщил о том, что выпустит новую работу, получившую название "Through The Fire", 17 ноября на Rat Pak Records. В альбом вошли 11 треков, сведение которых выполнил коллега по TESLA Brian Wheat в собственной студии Street Records, Sacramento, California.



Трек-лист:



01. Hell And Back

02. Gotta Pay

03. Drink With The Devil

04. Ain't My Time

05. Bron-Yr-Rude

06. Through The Fire

07. By The Blade

08. Dying Breed

09. Starlight

10. Eye For An Eye

11. Ship Came In







