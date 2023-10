сегодня



Новое видео DAVE RUDE



DAVE RUDE сообщил о том, что выпустит новую работу, получившую название "Through The Fire", 17 ноября на Rat Pak Records. В альбом вошли 11 треков, сведение которых выполнил коллега по TESLA Brian Wheat в собственной студии Street Records, Sacramento, California.



Трек-лист:



01. Hell And Back

02. Gotta Pay

03. Drink With The Devil

04. Ain't My Time

05. Bron-Yr-Rude

06. Through The Fire

07. By The Blade

08. Dying Breed

09. Starlight

10. Eye For An Eye

01. Hell And Back

02. Gotta Pay

03. Drink With The Devil

04. Ain't My Time

05. Bron-Yr-Rude

06. Through The Fire

07. By The Blade

08. Dying Breed

09. Starlight

10. Eye For An Eye

11. Ship Came In







просмотров: 135