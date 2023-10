сегодня



I Don't Expect I Shall Return, официальное видео с текстом от FALL OF SERENITY, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Open Wide, O Hell", выход которого намечен на 22 марта. http://www.fallofserenity.com







