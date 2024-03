сегодня



Новое видео FALL OF SERENITY



"Chaos Reign", новое видео группы FALL OF SERENITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Open Wide, O Hell, выходящего 22 марта на Lifeforce Records:



"Thy Pathway"

"Darkness, I Command"

"I Don’t Expect I Shall Return"

"Wastelands"

"I"

"Chaos Reign"

"A Winter Song"

"To Tear the Flesh"

"… But Grim Will Follow"

"II"

"I Am the God"







