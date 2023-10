сегодня



ELEGY впервые за 25 лет вышли на сцену



ELEGY 22 октября в рамках Loud And Proud Fest 2023 отыграли первое за 25 лет шоу:



"Equinox" (intro)

"Trust"

"The Grand Change"

"Visual Vortex"

"Take My Love"

"1998 (The Prophecy)"

"Spirits"

"Loser's Game"

"All Systems Go"

"Shadow Dancer"

"Anouk"

"Circles in the Sand"

"Frenzy"

"Manifestation of Fear"

"I'm No Fool"

"State of Mind"







