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*Новое видео METALLICA 69
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
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Elegy

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ELEGY собрались в тур



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ELEGY по случаю реюнион тура сообщили о планах виниловых переизданий восьми альбомов.

Antje Lange (Noise Records): «ELEGY — это одна из самых талантливых групп, с которыми я работал. В высшей степени креативная и виртуозная. Мы работали вместе в течение многих лет, и мне всегда было приятно делиться идеями с этой целеустремленной группой. Я очень рад слышать, что Elegy воссоединились, и от всего сердца желаю им всего наилучшего».

Holland's ELEGY Announce Reunion Tour; Back Catalogue To Be Re-Issued On Limited Edition Picture Disc Vinyl




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