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ELEGY собрались в тур



ELEGY по случаю реюнион тура сообщили о планах виниловых переизданий восьми альбомов.



Antje Lange (Noise Records): «ELEGY — это одна из самых талантливых групп, с которыми я работал. В высшей степени креативная и виртуозная. Мы работали вместе в течение многих лет, и мне всегда было приятно делиться идеями с этой целеустремленной группой. Я очень рад слышать, что Elegy воссоединились, и от всего сердца желаю им всего наилучшего».







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