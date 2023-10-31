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Plini

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31 окт 2023 : 		 Новое видео PLINI
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|||| сегодня

Новое видео PLINI



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"Ember", новое видео PLINI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР Mirage, релиз которого намечен на первое декабря.




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31 окт 2023
IJzerklompje
Неплохие блины
31 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
В принципе красиво, но очень часто хочется, чтобы он какой-то кусок классный по-дольше играл, а не скакал куда-то дальше к новым мелодиям.
31 окт 2023
L
LU---
бездушная компьютерная....что то...тут и Музыки то нет
Тема для какой нибудь игры
И музыканты спят....ни грува ни куража
скукота короче :(
31 окт 2023
Hellg
Группа хорошая, странно, что новость о ней только сейчас появилась на сайте. Знаю о них уже почти 10 лет.

P.S.: Они из Австралии.
31 окт 2023
ElectricRetard
Хуясе сколько людей знают Плини. Присоединяюсь. Единственный современный технарь который пишет музыку, а не дрочит ноты. Полифия пусть отсосет мой клитор и яйца.
31 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
ElectricRetard, прошлый сингл заценил? Отличный, встанет даже клитор.

просмотров: 203

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