×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
36
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв...
29
Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!»
26
Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только
24
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ...
18
THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024
17
ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIE...
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
36
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв...
29
все новости группы
Plini
?
-
-
31 окт 2023
:
Новое видео PLINI
сегодня
Новое видео PLINI
"Ember", новое видео PLINI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР Mirage, релиз которого намечен на первое декабря.
+1
-1
(
6
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
31 окт 2023
IJzerklompje
Неплохие блины
31 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
В принципе красиво, но очень часто хочется, чтобы он какой-то кусок классный по-дольше играл, а не скакал куда-то дальше к новым мелодиям.
31 окт 2023
L
LU---
бездушная компьютерная....что то...тут и Музыки то нет
Тема для какой нибудь игры
И музыканты спят....ни грува ни куража
скукота короче :(
31 окт 2023
Hellg
Группа хорошая, странно, что новость о ней только сейчас появилась на сайте. Знаю о них уже почти 10 лет.
P.S.: Они из Австралии.
31 окт 2023
ElectricRetard
Хуясе сколько людей знают Плини. Присоединяюсь. Единственный современный технарь который пишет музыку, а не дрочит ноты. Полифия пусть отсосет мой клитор и яйца.
31 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
ElectricRetard
,
прошлый сингл заценил? Отличный, встанет даже клитор.
просмотров: 203
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Тема для какой нибудь игры
И музыканты спят....ни грува ни куража
скукота короче :(
P.S.: Они из Австралии.