Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 32
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 20
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
*Умер Джеймс Коттак 19
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 18
*RAGE AGAINST THE MACHINE всё 16
*Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прооб... 15
*Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 32
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 20
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
[= ||| все новости группы



*

Plini

*
| - |

|||| 10 янв 2024

KIKO LOUREIRO и PLINI записали трек



zoom
KIKO LOUREIRO опубликовал видео, рассказывающее о том, как однажды он работал в студии с PLINI над одной из композиций.

Former MEGADETH Guitarist KIKO LOUREIRO And PLINI Write And Record A Song In One Day; Video




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом