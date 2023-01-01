Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 28
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
*Новое видео KING DIAMOND 22
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ... 18
*ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIE... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
[= ||| все новости группы



*

Drown in Sulphur

*
| - |

|||| сегодня

DROWN IN SULPHUR выпустят альбом зимой



zoom
DROWN IN SULPHUR сообщили о заключении контракта с лейблом Scarlet Records, на котором в январе планируется выпуск нового альбома.

DROWN IN SULPHUR Signs With Scarlet Records; New Album Out In January




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 140

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом