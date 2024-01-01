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*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
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Drown in Sulphur

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|||| сегодня

Новое видео DROWN IN SULPHUR



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Lotus, новое видео DROWN IN SULPHUR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Dark Secrets of the Soul', релиз которого намечен на 12 января.




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