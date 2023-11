сегодня



Новая песня PROGENY OF SUN



"Courier", официальное видео с текстом от группы PROGENY OF SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Throne of Desolation, выходящего восьмого декабря на Inverse Records:



"Forged by the Devil"

"Damsel"

"Heartless Dome"

"Caldera"

"False Radiance"

"Dweller"

"Coward"

"Invasion"

"Courier"

"Restoration"

"Human Disposal Site"

"War of the Ages"







