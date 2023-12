сегодня



Новое видео PROGENY OF SUN



"Dweller", новое видео группы PROGENY OF SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Throne of Desolation, выходящего восьмого декабря на Inverse Records:



"Forged by the Devil"

"Damsel"

"Heartless Dome"

"Caldera"

"False Radiance"

"Dweller"

"Coward"

"Invasion"

"Courier"

"Restoration"

"Human Disposal Site"

"War of the Ages"







