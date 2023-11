6 ноя 2023



LACEY STURM выпустит альбом осенью



LACEY STURM сообщили о том, что 17 ноября состоится релиз её нового сольного альбома, "Kenotic Metanoia":



01. Intro (My Heartbeat) (2:17)

02. State Of Me (3:14)

03. Are You Listening (4:07)

04. The Decree (4:14)

05. Terrible Mistake (5:44)

06. Wonderful (4:42)

07. A Man Needs A Maid (4:12)

08. Thief (3:12)

09. Not Your Fight (3:39)

10. Awaken Love (4:27)

11. Reconcile (3:55)

12. (I Died) (3:56)

13. Breathe With Me (feat. Lindsey Stirling) (4:57)

14. End The Wars (3:36)

15. Outro (My Heartbeat) (1:11)











