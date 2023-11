7 ноя 2023



Видео с текстом от WRATH OF LOGARIUS



Season Of Mist опубликовали официальное видео с текстом к новому треку WRATH OF LOGARIUS "The Burning One", который включен в выходящий восьмого декабря ЕР 'Necrotic Assimilation':



1. At the Knighted Throne

2. Swarm

3. The Burning One

4. I, The Void Dweller

5. Soul Ascension

6. Gates







просмотров: 209